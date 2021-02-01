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  4. Bahis sitesinden kupon almak istedi, 4 bin lira dolandırıldı

Bahis sitesinden kupon almak istedi, 4 bin lira dolandırıldı

01.02.2021 14:31 | Son Güncelleme:
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Ordu’da yaşayan bir şahıs, para kazanma umuduyla bahis sitesinden aldığı futbol kuponlarına para yatırınca, 4 bin lira dolandırıldı.Altınordu ilçesinde yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş, sosyal medyada gördüğü, futbol maçı bahis kuponu satan kişi ile mesajlaşma programı üzerinden irtibata geçti.

Ordu’da yaşayan bir şahıs, para kazanma umuduyla bahis sitesinden aldığı futbol kuponlarına para yatırınca, 4 bin lira dolandırıldı.
Altınordu ilçesinde yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş, sosyal medyada gördüğü, futbol maçı bahis kuponu satan kişi ile mesajlaşma programı üzerinden irtibata geçti. Karşı taraf ile bir süre görüşen şahıs, sonrasında ise dolandırıcıların istediği yaklaşık 4 bin TL’yi karşı tarafın hesabına yatırdı. Bir süre sonra dolandırıcılar tarafından kendisine "Maçlarınız kazandı, 27 bin TL kazandınız" mesajı gönderildi ve bin 150 TL daha ödemesi istendi. Durumdan şüphelenen şahıs, bu parayı ödeyemeyeceğini söyleyince dolandırıcılar kendisine özetle, "Alışverişi tamamlamadınız, yasal yollara başvurulacaktır ve tarafınıza 97 bin 529 lira tazminat davası ile avukatların dosya masrafı olan 10 bin 850 TL yansıyacaktır" şeklinde mesaj gönderdi.
Dolandırılan şahıs, kimsenin bu şekilde bahis sitelerine ve kupon satışı adı altındaki dolandırıcılık oyunlarına kanmaması gerektiğini söyledi.

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