HABER

Bahis ve şans oyunları operasyonunda 2 kişi Tekirdağ’da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 12:20 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli bahis ve şans oyunları sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda Tekirdağ’da 2 kişi yakalandı.İstanbul merkezli 40 ilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli bahis ve şans oyunları sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda Tekirdağ’da 2 kişi yakalandı.
İstanbul merkezli 40 ilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 394 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, Tekirdağ’da da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şahsın İstanbul’a gönderileceği öğrenildi.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
Benzinliğe daldı, o onlar güvenlik kamerasına yansıdıBenzinliğe daldı, o onlar güvenlik kamerasına yansıdı
Kadın avukata bürosunda 'icra takibi' saldırısıKadın avukata bürosunda 'icra takibi' saldırısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.