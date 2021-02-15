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  4. Bahis yoluyla para kazanma vaadiyle 7 bin lira dolandırıldılar

Bahis yoluyla para kazanma vaadiyle 7 bin lira dolandırıldılar

15.02.2021 15:39 | Son Güncelleme:
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Samsun’da 2 kişi kendisine sosyal medya hesabı üzerinden ulaşan dolandırıcının tuzağına düşerek bahis yolu ile para kazanma vaadiyle 7 bin 140 lira dolandırıldı.Olay, Samsun’un Havza ilçesinin Değirmenüstü Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da 2 kişi kendisine sosyal medya hesabı üzerinden ulaşan dolandırıcının tuzağına düşerek bahis yolu ile para kazanma vaadiyle 7 bin 140 lira dolandırıldı.
Olay, Samsun’un Havza ilçesinin Değirmenüstü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcı bir sosyal medya hesabı üzerinden ulaştığı S.Y. (32) ve G.Y.(32) adlı kadına ’bahis yolu ile çok para kazanacaklarını’ vadetti. Dolandırıcının verdiği hesaplara parça parça 7 bin 140 lira yatıran S.Y. ve G.Y. dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan S.Y. ve G.Y. polise şikayette bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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