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Bahisten yüksek para kazanmak isteyen kadın dolandırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 19:50 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da kendisini arayarak, oynanacak bahisle yüksek miktarda para kazanılacağını ve paraya ortak olması için verilen banka hesabına 2 bin lira yatırmasını isteyen şüphelileri dinleyen M.Ç.

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)- ADIYAMAN'da kendisini arayarak, oynanacak bahisle yüksek miktarda para kazanılacağını ve paraya ortak olması için verilen banka hesabına 2 bin lira yatırmasını isteyen şüphelileri dinleyen M.Ç. (20) parayı yatırdı. Şüphelilerden bir daha haber alamayarak dolandırıldığını anlayan M.Ç. polise başvurdu. Olay, öğlen saatlerinde Merkez'de meydana geldi. M.Ç.'yi telefonla arayaran şüpheliler iddiaya göre, bugün oynanacak futbol maçı için bahis yaptıklarını, verecekleri hesaba 2 bin lira para yatırırsa kazanılan yüksek miktardaki paraya M.Ç.'ninde ortak olacağını söylediler. M.Ç. bunun üzerine verilen hesap numarasına 2 bin lira para yatırdı. Kendisini arayan kişiye ulaşmaya çalışan M.Ç. telefonun kapalı olduğunu fark edince dolandırıldığını anlayarak durumu polise bildirdi. Karakola giderek ifade veren M.Ç.'nin şikayeti üzerine polis şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

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