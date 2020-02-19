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Bahoz Erdal’a en yakın isimdi! Teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 20:50 | Son Güncelleme

Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüsey’in korumalığını yapan terörist ikna yoluyla teslim oldu.

Bahoz Erdal’a en yakın isimdi! Teslim oldu

Bakanlık yapılan açıklama şöyle;

Teröristin ayrıca örgüt içerisinde füzeci olarak faaliyet yürüttüğü, örgüte canlı bomba konusunda fedai eylem önerisi verdiği tespit edildi.

Ailelerin desteği ile terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Bu kapsamda Mardin Emniyet İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütü içerisinde kırsal alanında faaliyet yürüten 1 terörist daha örgütten kaçarak Şırnak Silopi Habur Kara Hudut Kapısı* Şube Müdürlüğü’ne teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun, 2014 terör örgütüne katıldığı, örgüt içerisinde füzeci olarak faaliyet yürüttüğü, 2017 yılında canlı bomba konusunda fedai eylem önerisi verdiği ve geçmiş dönemlerde Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin’in korumalığını yaptığı şeklinde bilgiler bulunan Akif Brüsk kod adlı Mahmut Özdemir isimli örgüt mensubu olduğu belirlendi.

Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 40’a yükselmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Anahtar Kelimeler:
Bahoz Erdal Fehman Hüsey

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