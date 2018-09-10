Bahreyn 24 Kasım'da genel seçime gidiyor

MANAMA (AA) - Bahreyn'de 24 Kasım'da genel seçim düzenlenecek.
Bahreny'in resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife yayımladığı kraliyet kararnamesiyle genel seçimin 24 Kasım'da gerçekleştirileceğini bildirdi.
Milletvekili adaylığı için 17-21 Ekim tarihleri arasında başvuruların kabul edileceği kaydedildi.
Oy verme işleminin yurt dışında yaşayan vatandaşlar için Bahreyn büyükelçilikleri, konsoloslukları ve diplomatik temsilciliklerinde 20 Kasım'da gerçekleştirileceği aktarıldı.
Bahreyn'de son 16 yılda 5'inci defa genel seçime gidiliyor.
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