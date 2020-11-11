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Bahreyn Başbakanı Tedavi Gördüğü Amerika'da Hayatını Kaybetti

11.11.2020 14:53 | Son Güncelleme

Bahreyn Başbakanı Prens Halife bin Selman El Halife, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Bahreyn Başbakanı Tedavi Gördüğü Amerika'da Hayatını Kaybetti

Bahreyn Başbakanı Prens Halife bin Selman El Halife, 84 yaşında hayatını kaybetti. Resmi haber ajansı tarafından duyurulan haberde Başbakan’ın ölüm sebebine ilişkin detay paylaşılmadı.

El Halife’nin Amerika’da tedavi görmekte olduğu Mayo Clinic’te hayatını kaybettiği açıklandı.

Ölüm haberinin ardından Bahreyn’de bir haftalık ulusal yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi.

Prens Halife, 1971 yılında Bahreyn’in bağımsızlığını kazanmasından buy ana ülkenin başbakablık koltuğunda oturuyordu. 2011 yılında ülkede demokrasi yanlısı gösterileri bastırması konusunda ve rüşvet iddiaları nedeniyle eleştirilen bir isimdi.

Son olarak Amerika’da tedavi görmekte olan Prens Halife, son yıllarda sık sık tedavi için aralarında Almanya’nın da bulunduğu ülkelere gitmişti.

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