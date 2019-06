"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha 1996 yılında 'ekonomik barış' söylemini dillendirmiş ve başka da bir şey dememişti. Yani iki devletli çözümden bahsetmiyor. Dolayısıyla bugün atılan her adım, bu bağlamda gerçekleşiyor, yani ekonomik barış çerçevesinde."

"Ürdün, net bir şekilde bu plana itiraz etti. Hatta Kral 2. Abdullah'ın 'Bana yüz milyarlar da verseler Kudüs'ten vazgeçmem' şeklinde bir açıklaması oldu. Bir de işin doğrusu şu ana kadar ne Avrupa ne Rusya ne de Arap dünyası bu planın ne olduğunu tam olarak bilmiyor. Şu an için tamamen soyut bir mevzu."

Hedefin çok açık bir şekilde Filistin davası olduğunu ve Filistin davasının kuşatma altına alınmak istendiğini vurgulayan Hammuri, Suudi Arabistan'dan ve diğer Körfez ülkelerinden pek çok gazetecinin hemen her gün yazılarıyla Filistinlilere saldırdığını, Filistinlileri terörist olmakla itham ettiğini belirterek, "Çok açık bir şekilde biz Filistinlilerin imajını zedelemeye yönelik büyük bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

"Biz buradayız ve burada kalmaya devam edeceğiz. Filistin halkı her şeyin farkında."

- "Filistin halkı her şeyin farkında"

Filistinli Ömer Said de Filistinlilerin gerçek haklarını görmezden geldiği sürece Bahreyn Çalıştayı'nın başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Said, "Okuduğum kadarıyla, Arap ülkeleri düşük seviyede temsil edilecekmiş. Yani her halükârda sadece Arap ülkeleri değil, tüm dünya Filistinlilere ve Müslümanlara komplo kuruyor." dedi.

Filistin meselesinin siyasi boyutuna işaret eden Said, "Filistin için yalnızca ekonomik çözüm eksik kalmış bir çözüm olacaktır. Siyasal çözüm olmadığı sürece burada gerçek anlamda bir çözüm sağlanamaz. Ekonomik, siyasi ve dini boyut birlikte ele alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Said ayrıca "Yüzyılın Anlaşması" planına da karşı olduğunu belirterek, "Öyle ki karşı olmadığımız bir şey kalmadı, çünkü her şey, her kes bize karşı. Ben bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını istiyorum." şeklinde konuştu.