Bahreyn Çalıştayı Lübnan'da protesto edildi

ABD'nin Filistin'e dayattığı "Yüzyılın Anlaşması" ve Bahreyn Çalıştayı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta protesto edildi.

Hamas'ın çağrısı üzerine binlerce kişi, "Yüzyılın Anlaşması" ile Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" adlı çalıştayı protesto etmek amacıyla Beyrut'taki Birleşmiş Milletler (BM) Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) binasının önünde toplandı.

"Yüzyılın Anlaşmasına hayır. Bahreyn Çalıştayı geçersizdir" sloganıyla toplanan göstericiler, Lübnan ve Filistin bayrakları ile çeşitli sloganların yazıldığı pankartlar taşıdı.

Hamas'ın Lübnan Temsilcisi Ahmed Abdulhadi, burada yaptığı konuşmada, "Bahreyn Çalıştayı ile Filistin, Filistinlilerin hakları ve kutsallarını satma kutlamasını yapmak istiyorlar. Ancak bizlere yeryüzündeki tüm para ve altınları verseniz dahi topraklarımız ile kutsallarımızdan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Abdulhadi, "Filistinliler olarak, topraklarımızı ve değişmez ilkelerimizi bir avuç mal karşılığında satmamızı teklif edenlere birlik içinde karşı duracağız." diye konuştu.