MANAMA (AA) - Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına katılanlar Filistin halkı için yatırım ve kalkınma olanaklarının artırılması çağrısı yaptı.

Bahreyn'de ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamında düzenlenen ilk etkinlik olan çalıştay kapanış bildirgesiyle sona erdi.

Çalıştaya katılanlar bildirgede, ekonomik refahın gerçekleşebilmesi için Filistin halkına yönelik yatırım ve kalkınma olanaklarının artırılması çağrısı yapılırken, Filistinlilerin hakları ve İsrail işgali altındaki durumlarına değinilmedi.

Bildirgeye göre bugünkü oturumlarda, kalkınma ve yatırımın yanı sıra sağlık hizmetleri sistemlerinin geliştirilmesi ve yerel topluluklarda ekonomik fırsatlar oluşturulması, işgücünün geliştirilmesi ve işsizlik sorunuyla karşı karşıya olan gençlerle etkin bir biçimde ilişki kurulması konuları üzerinde duruldu.

Bildirgeye göre, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, kadınları iş gücünün gizli silahı olarak nitelendirdi.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon