Bahreyn de İsrail’le İlişkilerini Normalleştiriyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra Bahreyn de İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararı aldı. Anlaşmayı Başkan Donald Trump, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile üçlü telefon görüşmesinin ardından açıkladı. Üç ülkenin lideri anlaşmayla ilgili altı paragraflık bir ortak açıklama yaptı. Trump Twitter’dan paylaştığı mesajda, anlaşma için, “tarihi dönüm noktası” ifadesini kullandı. 11 Eylül saldırılarının 19’uncu yıldönümünde yapılan Bahreyn-İsrail ilişkileri açıklaması, Başkan Trump’ın gelecek Salı günü İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi dolayısıyla Beyaz Saray’da ev sahipliği yapacağı törenin de birkaç gün öncesine denk geldi. Törene İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed El-Nahyan’ın yanı sıra Bahreyn’in dışişleri bakanının da katılacağı belirtiliyor. ABD-Bahreyn-İsrail ortak açıklamasında da, “Ortadoğu’da barışı daha ileriye götürmek için tarihi bir dönem noktası. Bu iki dinamik toplum ve gelişmiş ekonomi arasında doğrudan diyalog ve ilişkileri başlatmak, Ortadoğu’nun olumlu yöndeki dönüşümünü devam ettirecek ve bölgenin istikrar, güvenlik ve refahını arttıracak” ifadesi kullanıldı.

Başkan Trump Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada da, “11 Eylül saldırılarıyla sonuçlanan nefrete bu anlaşmadan daha güçlü bir yanıt olamaz” dedi. “Bugün gerçek anlamda tarihi bir gün” diyen Trump, “Göreve başladığımda Ortadoğu tam bir karmaşa içindeydi. Bugün ise kimsenin hayal edemediği şeyler oluyor. Daha fazla ülke İsrail ile ilişkilerini normalleştirdikçe bölgede istikrar ve refah da artacak” diye konuştu. Trump, İran ve Filistin konusunda da “olumlu” gelişmelerin olabileceğini belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra Bahreyn’in de ABD’nin arabuluculuğuyla İsrail’le ilişkilerini normalleştirme kararı alması, başkanlık seçimlerine iki aydan az bir süre kala Trump açısından önemli bir diplomatik başarı daha oluşturdu. Trump ayrıca geçen hafta, Kosova’nın İsrail’i tanıması ve Sırbistan’ın da büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması konusunda prensip anlaşmasına vardıklarını açıklamıştı. Trump yönetimi diğer Sünni Arap ülkelerini de İsrail’le ilişki kurmaya ikna etmeye çalışıyor. Ancak, bu ülkelerin en büyüğü Suudi Arabistan henüz buna hazır olmadığı mesajını veriyor.