HABER
  4. Bahreyn Dışişleri Bakanlığına, görev süresi dolan KİK Genel Sekreteri getirildi

Bahreyn Dışişleri Bakanlığına, görev süresi dolan KİK Genel Sekreteri getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 18:56 | Son Güncelleme

Bahreyn Dışişleri Bakanlığına, görev süresi dolan KİK Genel Sekreteri getirildi

MANAMA (AA) - Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri olarak görev süresi dolan Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani'yi Dışişleri Bakanı olarak atadı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn Veliaht Prensi Al Halife, Zeyani ile başkent Manama'da toplantı düzenledi.

Haberde, Al Halife'nin, 2005'ten bu yana ülkenin Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Halid bin Ahmed Al Halife'nin yerine, KİK Genel Sekreterliğinde görev süresi dolan Zeyani'yi Dışişleri Bakanı olarak atadığı belirtildi.

Zeyani (66), 2011'den bu yana KİK Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı! Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!
Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı (2)Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı (2)
Kıdem tazminatı: Hangi koşullarda ödeniyor, nasıl hesaplanıyor?Kıdem tazminatı: Hangi koşullarda ödeniyor, nasıl hesaplanıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahreyn Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Abdullatif bin Ra

En Çok Okunan Haberler

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Carlos Ghosn'un kaçmasıyla ile ilgili soruşturma!

Carlos Ghosn'un kaçmasıyla ile ilgili soruşturma!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla paletli arazi aracı üretti

Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla paletli arazi aracı üretti

Son dakika: İçişleri Bakanlığı 3 yabancı teröristin sınır dışı edildiğini açıkladı

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Kontrolü kaybetti, önce otomobile ardından ağaca çarptı

Kontrolü kaybedince... Bu kadarına pes!

Yer: Ankara! Hepsi imha edildi

Vatandaşa yedireceklerdi! Hepsi imha edildi

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gaz paniği!

İstanbul'da hastanede panik! AFAD ekipleri sevk edildi

Kadına şiddet bitmiyor! 'Misafiri yalnız bıraktın' deyip eşini sıcak suyla yaktı

'Misafiri yalnız bıraktın' deyip eşini sıcak suyla yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.