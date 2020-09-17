Bahreyn halkından normalleşmeyi reddeden protesto

İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik anlaşması Bahreyn’de protesto edildi.

İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleşme anlaşması Bahreyn’in farklı bölgelerinde protesto edildi. Başkent Manama’nın Güney Sehla ilçesinde, Sitre ve Diraz kentinde halk Filistin bayrakları açarak sokaklara döküldü. Normalleşmeyi reddeden öfkeli Bahreyn halkı anlaşmanın Kudüs ve Filistin için utanç olduğunu söyledi. Gösteri esnasında halk, Filistin bayraklarını ve Mescid-i Aksa resimlerini kaldırarak anlaşmayı reddeden afiş ve pankartlar astı. Ayrıca ”Bahreyn halkı normalleşmeyi reddediyor “, “ Normalleşmeye hayır” sloganları atarak ABD ve İsrail bayrakları yaktı. Bazı bölgelerde evlerin çatılarına Filistin bayrağı çekildiği de öğrenildi.

Öte yandan, İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleşme anlaşmasının Beyaz Saray’da imzalanmasının ardından farklı ülkelerde protesto gösterileri düzenlenmiş. Londra ve Tunus’ta Filistin’in Gazze ve işgal altında olan Bati Şeria’da anlaşmayı kınamak için binlerce kişi Filistin bayrakları açarak sokaklara dökülmüştü.

