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Bahreyn İsrail'e büyükelçi atadı

30.03.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'le ilişkileri normalleştiren Bahreyn, İbrahim Anlaşmalarını imzalamasından 6 ay sonra ilk İsrail Büyükelçisini de atadı.

Bahreyn İsrail'e büyükelçi atadı

İsrail'le ilişkileri normalleştirmeye yönelik İbrahim anlaşmalarını imzalayan Arap ülkelerinden olan Bahreyn, İsrail'e diplomatik misyon şefi atadığını duyurdu.

Körfez'deki Bahreyn krallığının resmi haber ajansı BNA, hükümetin İsrail'e diplomatik misyon şefi atadığı haberini geçti.

İsrailli gazeteciler, Bahreyn'in İsrail'e ilk büyükelçi atamasını yaptığı, Halid Yusuf el Calahama'nın Bahreyn'in İsrail Büyükelçisi olmasının İsrail hükümetinin de onayını aldığı haberlerini paylaştı.

İbrahim Anlaşmalarını imzalayan ülkelerin başını çeken Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) daha önce İsrail'e büyükelçi atamasını gerçekleştirmişti.

Bahreyn'in deneyimli bir diplomatı olan Calahma, daha önce Bahreyn Dışişleri Bakanlığı Operasyonlar Direktörlüğü ve ABD Büyükelçi Yardımcılığı yapmıştı.

Eylülde Beyaz Saray'da düzenlenen törenle dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda İsrail, BAE, Bahreyn'in İbrahim Anlaşmalarını imzalaması sonrası, Bahreyn Ekim 2020'de İsrail'le diplomatik ilişkileri resmen başlatmış, İsrail Ocak 2021'de Bahreyn'e geçici diplomatik misyon şefi atamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail

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