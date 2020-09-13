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Bahreyn-İsrail İlişkilerinin Normalleşmesine Arap Dünyasında Farklı Tepkiler

13.09.2020 13:44 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından Bahreyn’in de İsrail’le ilişkileri normalleştirme kararı alması Arap dünyasında farklı tepkilere neden oluyor

Bahreyn-İsrail İlişkilerinin Normalleşmesine Arap Dünyasında Farklı Tepkiler

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından Bahreyn’in de İsrail’le ilişkileri normalleştirme kararı alması Arap dünyasında farklı tepkilere neden oluyor.

Umman’dan yapılan açıklamada Bahreyn’in İsrail’le ilişkileri normalleştirme kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, Bahreyn’in de İsrail’le ilişkileri normalleştirmesinin, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalini sona erdirmesi ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının önünü açmasının umut edildiği belirtildi.

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından İsrail’le ilişkileri normalleştirme kararı alan ikinci arap ülkesi oldu. Ancak bu karar tüm Arap dünyası içerisinde Umman gibi pozitif algılanmadı. Bahreyn’in kararına İran, Filistin ve Lübnan’da Hizbullah tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı’nın anlaşmayı kınayan açıklamasının ardından Lübnan’da İran destekli Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Bahreyn’in İsrail’le ilişkileri normalleştirme kararı almasının en sert biçimde kınandığı ve bunun Filistin halkına ihanet olduğu ifadeleri yer aldı. Hizbullah, bu kararı alan Bahreyn’in ABD’nin isteğini yerine getirdiğini öne sürdü.

Bahreyn’in İsrail’le ilişkileri normalleştirme kararına Filistinliler de tepki gösterdi. Bir grup Filistinli gösterici Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve İsrail bayraklarını yakarak protesto gösterisi düzenledi. Gösteri Hamas tarafından Gazze’de organize edildi. Hamas yetkilisi Mahir El-Kutsal da yaptığı açıklamada İsrail’le ilişkileri normalleştirme salgınıyla savaşmak zorunda olduklarını söyledi.

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