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Bahreyn, Katar'a vize vermeyi durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 22:34 | Son Güncelleme

Bahreyn, Katar'a vize vermeyi durdurdu

MANAMA (AA) - Bahreyn İçişleri Bakanlığı, Katar vatandaşlarına vize verme işlemini durdurduğunu açıkladı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 Haziran 2017 tarihli Katar devletiyle diplomatik ilişkilerin kesilmesi kararına istinaden, Bakanlar Kurulunun talimatlarının uygulanması kapsamında Katarlılara vize verilmesi işleminin durdurulduğu belirtildi.

Manama yönetimi ayrıca, Bahreyn'de okuyan Katarlı öğrenciler ile halihazırda haiz oldukları vize geçerli olanların bu karardan muaf olduğunu bildirdi.

Söz konusu kararın süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran 2017'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Katar vize

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