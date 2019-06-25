Bahreyn Konferansı Öncesinde Trump’ın Ortadoğu Planına Tepkiler

AP haber ajansına göre, planda İsrail ve Filistin’den söz edilmiyor ve Filistinliler’den ismen yalnızca dört kez bahsediliyor. Bunlardan biri, toplantıda konuşmacı rolü olan Batı Şerialı bir işadamından söz edilirken geçiyor. Diğer Filistinlilerin şüpheyle yaklaştığı bu kişi İsrailli yerleşimcilerle çalışıyor.

Lübnan’da demografik yapıda meydana gelebilecek değişiklikler en çok mevcut iktidar paylaşımı sistemiyle parlamentodaki koltukların yarısını ve cumnurbaşkanlığını elinde bulunduran Hristiyanları endişelendiriyor.

Filistin Yönetimi de konferansa katılmıyor ve Trump yönetimiyle İsrail tarafını tuttuğu gerekçesiyle 18 aydır anlaşma yapmayı reddediyor.

Planın ilk kısmının Beyaz Saray kıdemli danışmanı ve Başkan Trump’ın damadı Jared Kushner tarafından Bahreyn’de Salı günü yapılacak konferansta açıklanması bekleniyor. Lübnan hükümeti ise davetli olduğu konferansa katılmama kararı aldı.

Lübnanlılarsa söz verilen 6 milyar dolarlık yatırımın İsrail’in kurulduğu 1948 yılından bu yana ülkelerinde yaşayan Filistinli mültecileri barındırmaya devam etmesi için rüşvet olarak görüyor.

Beyaz Saray’ın İrail-Filistin barış planı Filistin topraklarıyla aralarında Lübnan’ın da olduğu komşu üç Arap ülkesinde 50 milyar dolar yatırım yapılmasını öngörüyor.

Trump yönetiminin 40 sayfalık plan tasarısında birçoklarının bölgede kalıcı çözümün tek yolu olarak gördüğü ‘iki devletli çözüm’ü desteklediğine dair bir içerik yer almıyor. Ayrıca sağlık, eğitim ve Batı Şeria, Gazze ile Mısır, Ürdün ve Lübnan’daki Filistinli topluluklar için geliştirilecek kamu hizmeti projelerinin ödeneğinin nereden geleceği belirtilmiyor.

Lübnan’ın protesto ettiği toplantıya İsrail’le barış anlaşması olan yegane iki Arap ülkesi Mısır ve Ürdün de yalnızca orta düzey yetkililer gönderiyor. Bu ülkeler de Filistinliler’in kabul etmeyeceği bir anlaşmaya destek vermeyi reddediyor.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü Pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkesinin konferansa teklifi dinlemek için gideceğini söyledi. Şükrü, Rus yayın kurumu Russia Today’e verdiği röportajda, planı geliştirme ve gözden geçirme hakkına sahip olduklarını belirtti.

Abbas: “Önce devlet, sonra ekonomi”

Filistin lideri Mahmud Abbas ise Pazar günü yaptığı açıklamada “Çalışmanın ekonomik sorunları ele alması gerekiyordu, ancak esas problem siyasi olan” ifadelerini kullandı. Abbas, “Filistinliler bir varlık istiyor, devlet istiyor, ekonomi bunların ardından geliyor” ifadelerini kullandı.