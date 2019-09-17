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Bahreyn Kralı el-Halife, Suudi Veliaht Prensi ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 12:56 | Son Güncelleme

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el-Halife, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el-Halife, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı telefonla aradı.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el-Halife, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el-Halife, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı telefonla aradı. Telefon görüşmesinde Kral el-Halife, Suudi petrol şirketi Aramco’ya insansız hava aracı ile yapılan saldırıyı kınadı. el-Halife, Bahreyn’ın Suudi Arabistan’ın istikrarı ve güvenliği için her daim yanında olduğunu vurguladı.
Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Aramco’ya ait iki tesise Cumartesi günü insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıkmıştı. Husiler saldırıları üstlenirken, her an yeniden saldırabileceklerini duyurmuştu.
Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteğini alan Yemen hükümetine bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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