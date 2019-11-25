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Bahreyn Kralı Hamed, Libya UMH Başbakanı Serrac'ı kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2019 04:36 | Son Güncelleme

Bahreyn Kralı Hamed, Libya UMH Başbakanı Serrac'ı kabul etti

MANAMA (AA) - Bahreyn Kralı Hamed bin İsa, özel bir ziyarette bulunan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Faiz es-Serrac ile görüştü.

Bahreyn resmi haber ajansının (BNA) haberine göre, İsa ve Serrac'ın görüşmesinde, Libya'daki siyasi ve güvenlik konularına dair son durum, ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Öte yandan UMH'ye ait sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bahreyn Kralı Hamed, ülkesinin Libya'nın istikrarı ve güvenliği için yaptığı çalışmalardan dolayı Serrac'ı takdir ettiğini söyledi.

Serrac, Hamed'e başkent Trablus'a yönelik saldırıların yansımaları hakkında bilgi verdi, terörle ortak mücadele ve koordinenin önemini dile getirdi.

Körfez ülkelerinden birçoğunun Libya'daki darbeci Halife Hafter'i açık desteklediği bilinirken, Bahyren'in uluslararası meşruiyete sahip Trablus'taki UMH Başbakanını Manama'da karşılaması dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Bahreyn Libya Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Faiz es-Serrac

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