HABER

Bahreyn Kralı ile ABD Genelkurmay Başkanı bölgesel gelişmeleri görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 23:08 | Son Güncelleme

Bahreyn Kralı ile ABD Genelkurmay Başkanı bölgesel gelişmeleri görüştü

MANAMA (AA) - Bahreyn Kralı Hamed bin İsa, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Kral Hamed, halihazırda ülkeyi ziyaret eden ABD Genelkurmay Başkanı Milley'i kabul etti.

İkili, görüşmede bölgesel gelişmeleri ve ortak öneme sahip meseleleri ele aldı.

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, görüşmede iki ülke arasındaki askeri iş birliğini geliştirmeye ve birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Milley, Ürdün'de Kral Abdullah ile görüşmüş daha sonra Bahreyn'e gelmişti. ABD Genelkurmay Başkanı'nın Bahreyn ziyaretinin süresi bilinmiyor.

ABD'nin Bahreyn merkezli 5. Filosundan, 7 Kasım'da yapılan açıklamada, Körfez bölgesinde deniz trafiğini korumak amacıyla ABD liderliğinde askeri deniz koalisyonu için Bahreyn'de bir komuta merkezinin açıldığı duyurulmuştu.

Dünyadaki petrol tedarikinin neredeyse yarısının yapıldığı güzergah olan Körfez bölgesinin güvenliğini sağlamak, 5. Filonun görevleri arasında yer alıyor.

PARTNER7 yıllık eşini aldattı mı? El ele görüntülendi7 yıllık eşini aldattı mı? El ele görüntülendi
Üşümesin diye battaniye ile sardılarÜşümesin diye battaniye ile sardılar
Film gibi! Uçurumdan yuvarlanan otomobilden son anda atladılarFilm gibi! Uçurumdan yuvarlanan otomobilden son anda atladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahreyn Hamed bin İsa

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Ebru Gündeş'in kızı Alara annesine benzerliğiyle dikkat çekti!

Ebru Gündeş'in kızı Alara annesine benzerliğiyle dikkat çekti!

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Vali'nin tepki gösterdiği muhabir konuştu: Özür diledim

Vali'nin tepki gösterdiği muhabir konuştu: Özür diledim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaralı üşümesin diye battaniye ile sardılar

Üşümesin diye battaniye ile sardılar

Film gibi! Uçurumdan yuvarlanan otomobilden son anda atladılar

Film gibi! Uçurumdan yuvarlanan otomobilden son anda atladılar

Küçükbaş hayvanları çalan hırsızlar bakın yakayı nasıl ele verdi!

Küçükbaş hayvanları çalan hırsızlar bakın yakayı nasıl ele verdi!

25 Kasım 2019 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte On Numara şanslı rakamları

On numara çekiliş sonuçları açıklandı

Antalya'da korkunç olay! İnşaatta cinsel istismara uğradı

Her satırı iğrenç! Tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta...

İstiklal Caddesi’nde kadınların 25 Kasım yürüyüşüne polis müdahalesi

Taksim'de kadınların eylemine müdahale!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.