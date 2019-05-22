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Bahreyn terör yasasının çerçevesini genişletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 18:08 | Son Güncelleme

Bahreyn terör yasasının çerçevesini genişletti

MANAMA (AA) - Bahreyn Kralı Hamed bin İsa, "toplumun terörden korunması" yasasının etki alanının genişlemesini öngören düzenlemeyi onayladı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre, mevcut terör yasasında yurt dışındaki kovuşturmaları da kapsayacak şekilde gerçekleştirilen düzenleme Kral Hamed tarafından onaylandı.

Düzenlenen yasa, ister yurt içi ister yurt dışında olsun cezaya tabi bir terör eyleminin propagandasını yapan, öven, yücelten, aklayan, tasvip ya da teşvik edenlerin, 5 yılı geçmeyen hapis ve 5 bin 200 dolar ila 13 bin dolar para cezasına çarptırılmasını öngörüyor.

Yasanın düzenlenmeden önceki hali, terör suçu teşkil eden her türlü eylemin propagandasını yapanlara hapis cezası ile 5 bin 200 dolar ila 13 bin dolar para cezası verilmesine hükmediyordu.

Terör suçuna yurt içi ve yurt dışında destek verilmesi hakkında daha açıklayıcı ifadelerin yer aldığı düzenlemeyle yasanın etki alanı genişletildi.

Son dönemlerde sosyal medya aracılığıyla ülkeyi tehdit eden söylentilerle mücadele edilmesi gerektiği yönünde resmi açıklamalar yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahreyn Manama yasa

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