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Bahreyn vatandaşlarından Lübnan'ı derhal terk etmelerini istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 20:14 | Son Güncelleme

Bahreyn vatandaşlarından Lübnan'ı derhal terk etmelerini istedi

MANAMA (AA) - Bahreyn, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeden derhal ayrılmaları çağrısında bulundu.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah örgütü ile İsrail arasında artan gerginlik sebebiyle Bahreyn vatandaşlarından "Lübnan'ı derhal terk etmeleri" istendi.

"Lübnan'da bulunan bütün vatandaşların ülkeyi hemen terk etmesi gerekiyor. Lübnan'da yaşanan güvenlik gelişmeleri herkesin önlem almasını elzem kılmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, ayrıca Bahreyn vatandaşlarından güvenlikleri için Lübnan'a gitmemeleri istendi.

İsrail ordusu, Lübnan'dan, sınırın İsrail tarafındaki askeri üsse ve araçlara yönelik bir dizi tanksavar atışı yapıldığını açıklamıştı. İsrail, saldırıya karşılık, Lübnan'ın güneyinde atışların yapıldığı bölgeleri vurduğunu belirtmişti.

Saldırıyı doğrulayan Hizbullah örgütü ise yaptığı yazılı açıklamada, “Hasan Zebib ve Yasir Dahir Şehitler Grubu”nun, İsrail’in kuzeyindeki Avivim askeri noktasını vurarak içinde bulunanları öldürdüğü ve yaraladığı ifade edilmişti.

Lübnan ordusu ise, İsrail güçlerinin, sınırın Lübnan tarafında yer alan Marun er-Ras, Aytaron ve Yaron beldelerine onlarca havan topu attığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahreyn israil Lübnan

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