BAĞDAT (AA) - Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr'ın Bahreyn yönetimine yönelik sözlerinden dolayı özür dilemesini talep etti.
Al Halife, Suudi Arabistan destekli Şarkulevsat gazetesine yaptığı açıklamada, Sadr'ın Bahreyn'de iktidarda bulunanların görevlerini terk etmesini istemesinin Bahreyn'e yönelik "kötüleyici açıklamalar" olduğunu ifade etti.
Sadr'ın sözlerinin Irak'ın çıkarlarına zarar verdiğini dile getiren Al Halife, "Açıklamalarıyla Bahreyn'i taciz eden tarafın (Sadr) özür dilemesi gerekir." dedi.
Bahreynli Bakan, "Irak'ta Mukteda es-Sadr'ın da aralarında olduğu bazı şahsiyetler dışarıdan emir alıyorlar. Bunlar, İranlıların isteği doğrultusunda Bahreyn'i taciz ediyorlar. Sadr, Irak'ın Suudi Arabistan ile yakınlaşması sonrası Suudi Arabistan'ın Bağdat Büyükelçiliği ve Necef Başkonsolosluğunun açılması ve Irak-Bahreyn ilişkilerinin geliştiğini görünce, tüm bunlara tahammül edemeyip Bahreyn'i kötüleyen açıklamaları yaptı." diye konuştu.
- Sadr Hareketi de Bahreyn'den özür bekliyor
Sadr Hareketi yetkililerinden Hakim Zamili ise yaptığı basın açıklamasında Al Halife'nin açıklamalarına tepki gösterdi.
Sadr'ın dışarıdan emir alan bir lider olmadığını söyleyen Zamili, Bahreyn Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarıyla Sadr'ı taciz ettiğini ve kötülediğini kaydetti.
Zamili, "Sadr, Irak'ın sembollerinden biridir, Arap dünyası ve bölgenin saygınlığını kazanan bir şahsiyettir. Bu yüzden Bahreyn hükümetinin Irak'tan özür dilemesi gerekir." dedi.
Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr, 27 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, "Bahreyn, Yemen ve Suriye'deki savaşlar son bulmalı ve buralardaki iktidar sahipleri acilen görevlerini bırakmalı." ifadelerine yer vermişti.
Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Halife ise Sadr'ın bu açıklamalarına tepki göstererek kendisini, İran'ın ülkesindeki nüfuzuna sessiz kalmakla eleştirmiş, Sadr için "aptal" ve "otoriter" ifadelerini kullanmıştı.
Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, Sadr'ın açıklaması üzerine Irak'ın Bahreyn Maslahatgüzarı Nihad el-Ani'yi Bakanlığa çağırmıştı. Irak Dışişleri Bakanlığı da, Bahreyn'in Bağdat Büyükelçisi Salah el-Malki'yi bakanlığa çağırarak, nota vermişti.
Sadr yanlıları, Bahreyn Dışişleri Bakanının açıklamalarına tepki amacıyla başkent Bağdat'taki Bahreyn Büyükelçiliği ve ülkenin güneyindeki Necef kentindeki Bahreyn'in Necef Konsolosluğu önünde gösteri düzenlemişti.
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