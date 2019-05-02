BAĞDAT (AA) - Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr'ın Bahreyn yönetimine yönelik sözlerinden dolayı özür dilemesini talep etti.

Al Halife, Suudi Arabistan destekli Şarkulevsat gazetesine yaptığı açıklamada, Sadr'ın Bahreyn'de iktidarda bulunanların görevlerini terk etmesini istemesinin Bahreyn'e yönelik "kötüleyici açıklamalar" olduğunu ifade etti.

Sadr'ın sözlerinin Irak'ın çıkarlarına zarar verdiğini dile getiren Al Halife, "Açıklamalarıyla Bahreyn'i taciz eden tarafın (Sadr) özür dilemesi gerekir." dedi.

Bahreynli Bakan, "Irak'ta Mukteda es-Sadr'ın da aralarında olduğu bazı şahsiyetler dışarıdan emir alıyorlar. Bunlar, İranlıların isteği doğrultusunda Bahreyn'i taciz ediyorlar. Sadr, Irak'ın Suudi Arabistan ile yakınlaşması sonrası Suudi Arabistan'ın Bağdat Büyükelçiliği ve Necef Başkonsolosluğunun açılması ve Irak-Bahreyn ilişkilerinin geliştiğini görünce, tüm bunlara tahammül edemeyip Bahreyn'i kötüleyen açıklamaları yaptı." diye konuştu.