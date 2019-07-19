Bahreyn ve İsrail Dışişleri bakanları Washington'da görüştü

KUDÜS (AA) - Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, ABD'nin başkenti Washington'da İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile bir araya geldi.

İsrail 13. Kanalı'nın haberine göre, Al Halife ve Katz görüşmesi Washington'da "Dinlerin Özgürlüğü“ adlı konferans sırasında gerçekleşti.

Haberde iki bakanın karşılıklı selamlaştığı ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikleri belirtilirken, başka ayrıntıya yer verilmedi.

Görüşmeye ilişkin Bahreyn ve İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Al Halife, yaklaşık bir ay önce aynı İsrail kanalıyla yaptığı mülakatta, Bahreyn çalıştayına dair yaptığı açıklamalarda İsrail'in Orta Doğu'nun meşru ve temel bir parçası olduğunu Yahudi halkının bölge kültürel mirasının da bir parçası olduğunu söylemişti.

