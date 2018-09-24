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Bahreyn'de 24 Kasım'da iki seçim var

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 17:10 | Son Güncelleme

Ülkede genel ve yerel seçimlerin aynı tarihte yapılması kararlaştırıldı

MANAMA (AA) - Bahreyn'de genel ve yerel seçimlerin 24 Kasım'da yapılacağı bildirildi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, ülkede yerel seçimlerin de milletvekili seçimleriyle birlikte 24 Kasım'da, 2. turun ise aralık ayında gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Başbakan Halife bin Selman el-Halife, seçmenlere sandığa giderek oylarını kullanmaları çağrısı yaptı.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, daha önce yayımladığı kraliyet kararnamesiyle genel seçimin 24 Kasım'da yapılacağını bildirmişti.

Milletvekili adaylığı için 17-21 Ekim tarihlerinde başvurular kabul edilecek.

Oy verme işlemi, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için Bahreyn büyükelçilikleri, konsoloslukları ve diplomatik temsilciliklerinde 20 Kasım'da gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
24 kasım Bahreyn meclis ve belediye seçimleri

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