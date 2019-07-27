HABER

Bahreyn’de 3 kişi idam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 14:38 | Son Güncelleme

Bahreyn’de, görülen iki ayrı davada idam cezası alan 3 kişi idam edildi.Bahyreyn Başsavcılığı, terörist çete üyesi iki kişinin bir polisi öldürmekten, diğer bir kişinin de 2018 yılında bir cami imamını öldürmekten aldığı idam cezalarının infaz edildiğini açıkladı.İnsan hakları grupları, geçen yıl terör suçu işledikleri iddiasıyla yargılanan ve haklarında çeşitli cezalar verilen 56 kişiden 2’sinin ölüm cezası aldığını söyledi.

Bahreyn’de, görülen iki ayrı davada idam cezası alan 3 kişi idam edildi.
Bahyreyn Başsavcılığı, terörist çete üyesi iki kişinin bir polisi öldürmekten, diğer bir kişinin de 2018 yılında bir cami imamını öldürmekten aldığı idam cezalarının infaz edildiğini açıkladı.
İnsan hakları grupları, geçen yıl terör suçu işledikleri iddiasıyla yargılanan ve haklarında çeşitli cezalar verilen 56 kişiden 2’sinin ölüm cezası aldığını söyledi. Ölüm cezaları infaz edilen iki kişin Ali el-Arab ve Ahmed al-Malali olduğu açıklandı.
Mahkeme, İran destekli bir terör hücresine üye olmak ve ağır silahların kullanımı konusunda eğitim vermekten yargılanan 56 kişiden 2’sini idama, 17 kişiyi ömür boyu hapis cezasına mahkum etmiş, 37 kişiye de çeşitli cezalar vermişti.
Uluslararası Af Teşkilatı, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Birleşmiş Milletler İnsan hakları uzmanı, sanıkların ifadelerinin işkence altında alındığı iddiasıyla idamların durdurulması için Cuma günü Bahreyn’e bir çağrıda bulunmuştu.
Uluslararası Af Teşkilatı yaptığı açıklamada, idam edilen Ali Muhammed El Arab’ın sorgu sırasına elektrik şokuna maruz kaldığını ve ayak tırnaklarının söküldüğü söyledi. Bahreynli yetkililer, idam edilen kişilerin ifadelerinin işkence altında alındığı iddiasını yalanlayarak, ülke güvenliğini teröristlerden korumakta olduklarını söyledi.
Bahreyn’de 2011 yılında yapılan başarısız darbe girişiminin ardından toplu yargılamalar yapıldığı kaydedildi.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladıArka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladı
Aksaray'da 78 kaçak göçmen yakalandıAksaray'da 78 kaçak göçmen yakalandı
Şehit Sözleşmeli Er Metin Yıldız, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Sözleşmeli Er Metin Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.