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Bahreyn'de 4 kişiye idam cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 06:57 | Son Güncelleme

Ülkede geçen yıl meydana gelen bir patlamaya karışmakla suçlanan 4 kişiye idam cezası verildi

MANAMA (AA) - Bahreyn mahkemesi, Haziran 2017'de bir terör saldırısına karıştıkları suçlamasıyla yargılanan 4 kişiyi idam cezasına çarptırdı.

Bahreyn haber ajansı BNA'ya göre, ülkedeki dördüncü büyük ceza mahkemesi, başkent Manama'nın batısındaki Ed-Diraz bölgesinde bir patlama olayına karışmakla suçlanan 4 kişi hakkında idam cezası verdi.

Söz konusu sanıkların "kasten adam öldürme", "ruhsatsız silah ve patlayıcı madde bulundurma ve bunları kullanma", "kamu ve özel taşıtları tehlikeye atma", "kamu malına zarar verme" suçlarından yargılandığı ifade edildi.

Haziran 2017'de gerçekleşen patlamada bir polis ölmüş, bazıları da yaralanmıştı.

Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

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Bahreyn Manama

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