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Bahreyn'de 7 kişiye müebbet hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 23:53 | Son Güncelleme

Terör örgütü kurma suçlamasıyla yargılanan 11 sanık vatandaşlıktan çıkarıldı

MANAMA (AA) - Bahreyn'de terör örgütü kurma suçlamasıyla 7 kişiye müebbet hapis cezası verildi.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre, Yüksek Ceza Mahkemesi terör örgütü kurma suçlamasıyla yargılanan 11 kişiden 7'sine müebbet, 2'sine 10'ar yıl, bir kişiye ise 3 yıl hapis cezası verdi.

Bir kadın sanığın 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada, sanıkların tamamı vatandaşlıktan çıkarıldı.

Karara itiraz yolunun açık olduğu ifade edildi.

Söz konusu kişilerin hangi örgütle bağlantılı olduklarına dair bilgi verilmedi.

Bahreyn'de 2016'da kapatılan Şii Vifak Hareketi mensupları casusluk ve teröre ilişkin suçlamalarla yargılanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bahreyn müebbet

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