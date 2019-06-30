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Bahreyn’de 92 sanığın vatandaşlıktan çıkarılması kararı bozuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 23:45 | Son Güncelleme

Bahreyn’de 92 sanığın vatandaşlıktan çıkarılması kararı bozuldu

MANAMA (AA) - Bahreyn’de temyiz mahkemesi, kamuoyunda “Bahreyn Hizbullahı” olarak bilinen davada 92 sanık hakkındaki vatandaşlıktan çıkarma kararını bozdu.

Bahreyn El-Eyyam gazetesinin haberine göre, temyiz mahkemesi, terör suçlamasıyla yargılanan ve nisan ayında vatandaşlıktan çıkarılmalarına hükmedilen 138 sanıktan 92’si hakkındaki kararı bozdu.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın nisan ayında yayımladığı habere göre, 169 sanığın terör suçlamasıyla yargılandığı davada 138 kişi vatandaşlıktan çıkarılarak farklı sürelerde hapis cezasına çarptırılmıştı.

"Terör grubu kurmak, üye olmak, bombalamak ve cinayete teşebbüs etmek" gibi suçlamaların yöneltildiği sanıklardan 69'una müebbet, 39'una onar yıl, 23'üne yedişer yıl, birine 5 yıl ve 7'sine de üçer yıl hapis cezası verilmişti. Davada 30 sanık ise beraat etmişti.

- "Bahreyn Hizbullahı" davası

BNA'nın haberinde, Bahreyn Başsavcılığının, ülkede İran Devrim Muhafızlarının desteğiyle "Bahreyn Hizbullahı" isminde bir "terör ağı" kurulduğu yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma açtığı, bu kapsamda söz konusu terör ağının bazı üyelerinin yakalandığı, bazıları hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı ifade edildi.

Haberde, şüphelilerin ne zaman yakalandıklarına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

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Bahreyn Manama

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