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Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 03:37 | Son Güncelleme

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah: - "Çalıştaya katılması için Kuveyt'e şu ana kadar davet gönderilmedi"

KUVEYT (AA) - Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına henüz davet edilmediklerini belirtti.

Rusya Günü münasebetiyle Rusya'nın Kuveyt Büyükelçiliğinde düzenlenen törene katılan Carallah, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kuveyt'in Bahreyn çalıştayına katılıp katılmayacağını konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.

"Çalıştaya katılması için Kuveyt'e şu ana kadar davet gönderilmedi" diyen Carallah, davet gönderilmesi halinde ise kararın o zamanki duruma göre verileceğini kaydetti.

Carallah, İsrail'deki seçimler nedeniyle çalıştayın ertelenebileceğini sözlerine ekledi.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili salı günü, Ürdün, Mısır ve Fas'ın, Bahreyn ile ABD öncülüğünde 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayına katılacaklarını Washington'a ilettiğini belirtmişti. Irak, Lübnan ve Filistin ise çalıştaya katılmayacaklarını açıklamıştı.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahreyn çalışayı Kuveyt

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