Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayı

KUVEYT (AA) - Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına henüz davet edilmediklerini belirtti.

Rusya Günü münasebetiyle Rusya'nın Kuveyt Büyükelçiliğinde düzenlenen törene katılan Carallah, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kuveyt'in Bahreyn çalıştayına katılıp katılmayacağını konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.

"Çalıştaya katılması için Kuveyt'e şu ana kadar davet gönderilmedi" diyen Carallah, davet gönderilmesi halinde ise kararın o zamanki duruma göre verileceğini kaydetti.

Carallah, İsrail'deki seçimler nedeniyle çalıştayın ertelenebileceğini sözlerine ekledi.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili salı günü, Ürdün, Mısır ve Fas'ın, Bahreyn ile ABD öncülüğünde 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayına katılacaklarını Washington'a ilettiğini belirtmişti. Irak, Lübnan ve Filistin ise çalıştaya katılmayacaklarını açıklamıştı.

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