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Bahreyn’de halk İsrail ile yapılan anlaşmayı protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 00:10 | Son Güncelleme

Bahreyn’de halk İsrail ile yapılan anlaşmayı protesto etti.Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ardından Bahreyn’de İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardığını ilan etmişti.

Bahreyn’de halk İsrail ile yapılan anlaşmayı protesto etti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ardından Bahreyn’de İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardığını ilan etmişti. Bahreyn’de halk Bahreyn ve BAE yönetimleri tarafından İsrail ile yapılan anlaşmaları protesto etti. Sokaklara dökülen yüzlerce gösterici, anlaşmaya tepki göstererek, "Canımız kanımız sana feda ey Filistin", "Filistin ve Mescid-i Aksa’ya özgürlük", "Yöneticiler bizi temsil etmiyor" ve "Anlaşmayı kabul etmiyoruz İsrail işgalci bir ülke" sloganları attı.

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