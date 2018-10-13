HABER

Bahreyn'de STK'lara "siyasete karışmayın" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 19:37 | Son Güncelleme

Bahreyn'de STK'lara "siyasete karışmayın" uyarısı

MANAMA (AA) - Bahreyn'de hükümet, 24 Kasım'da yapılacak genel ve yerel seçim kampanyası öncesinde sivil toplum kuruluşlarını (STK) siyasete karışmamaları konusunda uyardı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, bütün STK'ları gelecek ayki genel ve yerel seçimlerde herhangi bir şekilde siyasete karışmamaları konusunda ikaz etti.

Haberde, STK'ların program ve faaliyetlerinde adaylara destek vermesinin yasalara aykırı olduğu belirtilerek, sosyal, kültürel ve insani yardım işlerinin siyasetle karıştırılmaması gerektiği vurgulandı.

2013 yılı resmi rakamlarına göre Bahreyn'de yaklaşık 540 kayıtlı sivil toplum kuruluşu bulunuyor. Milletvekili adaylığı için 17-21 Ekim tarihlerinde başvurular kabul edilecek.

Oy verme işlemi, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için Bahreyn büyükelçilikleri, konsoloslukları ve diplomatik temsilciliklerinde 20 Kasım'da gerçekleştirilecek.

PARTNERDaha çok gezeceğizDaha çok gezeceğiz
Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildiRahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi
Beyoğlu'nda, depoda çıkan yangına bahçe hortumuyla müdahale ettilerBeyoğlu'nda, depoda çıkan yangına bahçe hortumuyla müdahale ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Menama sivil toplum kurulşları siyasete karışmamaları uyarısı

En Çok Okunan Haberler

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi

Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi

ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi

ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.