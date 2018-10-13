MANAMA (AA) - Bahreyn'de hükümet, 24 Kasım'da yapılacak genel ve yerel seçim kampanyası öncesinde sivil toplum kuruluşlarını (STK) siyasete karışmamaları konusunda uyardı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, bütün STK'ları gelecek ayki genel ve yerel seçimlerde herhangi bir şekilde siyasete karışmamaları konusunda ikaz etti.

Haberde, STK'ların program ve faaliyetlerinde adaylara destek vermesinin yasalara aykırı olduğu belirtilerek, sosyal, kültürel ve insani yardım işlerinin siyasetle karıştırılmaması gerektiği vurgulandı.

2013 yılı resmi rakamlarına göre Bahreyn'de yaklaşık 540 kayıtlı sivil toplum kuruluşu bulunuyor. Milletvekili adaylığı için 17-21 Ekim tarihlerinde başvurular kabul edilecek.

Oy verme işlemi, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için Bahreyn büyükelçilikleri, konsoloslukları ve diplomatik temsilciliklerinde 20 Kasım'da gerçekleştirilecek.

