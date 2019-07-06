HABER

Bahreyn'deki Dilmun Mezar Höyükleri, Dünya Mirası Listesi'ne eklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 22:56 | Son Güncelleme

Bahreyn'deki Dilmun Mezar Höyükleri, Dünya Mirası Listesi'ne eklendi

MANAMA (AA) - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Bahreyn'deki Dilmun Mezar Höyüklerini Dünya Miras Listesi’ne aldı.

UNESCO'dan yapılan yazılı açıklamada, Dilmun Mezar Höyüklerinin Dünya Mirası Listesi’ne alındığı belirtildi.

Bahreyn haber ajansı BNA'nın haberinde ise milattan önce 2050-1750 tarihlerinde inşa edilen söz konusu höyüklerin 21 kısımdan oluştuğu ve 20 kilometre uzunluğundaki bir alana yayıldığı aktarıldı.

Söz konusu höyüklerin, Bahreyn Kalesi ve Bahreyn İncicilik Yolu'ndan sonra UNESCO listesine alınan ülkedeki 3'üncü sit alanı olduğu ifade edildi.

PARTNERTelefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin... Telefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin...
Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın kızının düğününe katıldı (2)Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın kızının düğününe katıldı (2)
Sayısal Loto, iki kişiyi milyoner yaptıSayısal Loto, iki kişiyi milyoner yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahreyn Dilmun Mezar höyükleri

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Arabada bu halde bulundu

Korkunç olay! Arabada bu halde bulundu

ABD'de AVM'de patlama: Çok sayıda yaralı var

ABD'de AVM'de patlama: Çok sayıda yaralı var

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski müsteşar yardımcısı evinde asılmış halde bulundu

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

6 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto, iki kişiyi milyoner yaptı

Sakarya'da deniz mayını bulundu! İmha edilecek

Balıkçıların ağına takıldı! İmha edilecek

Çatalca'da minibüs devrildi: 20 yaralı

Piknikten dönüyorlardı! Onlarca yaralı var

Şanlıurfa’da bir asker şehit oldu

Acı haber geldi! Bir asker şehit oldu

Kadıköy'de denize düşen kadını zabıta kurtardı

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Genç kadın bir anda...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.