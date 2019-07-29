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Bahreyn'deki gösterilerde yaralanan 1 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 23:15 | Son Güncelleme

Vifak Hareketi, cumartesi günü 3 kişinin idamına karşı düzenlenen gösterilerde gazdan etkilenen gencin öldüğünü duyurdu

MANAMA (AA) - Bahreyn'de muhalefette yer alan Vifak Hareketi, cumartesi günü düzenlenen gösterilerde yaralanan 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vifak Hareketinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, başkent Manama'da geçen cumartesi 3 kişi hakkında verilen idam kararının infazının ardından düzenlenen protesto gösterilerine katılan ve güvenlik güçlerinin kullandığı gaz nedeniyle hastaneye kaldırılan Muhammed İbrahim el-Mikdad isimli gencin bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.

- Bakanlık: Suç şüphesi yok

Bahreyn İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise sağlık raporuna göre gencin hastalığa bağlı olarak doğal nedenlerle hayatını kaybettiği, herhangi bir suç şüphesi olmadığı ifade edildi.

Bahreyn'de cumartesi günü terör örgütü üyeliği ve bir imamın öldürülmesiyle ilgili iki ayrı davada haklarında idam kararı verilen 3 kişinin cezası infaz edilmişti.

İdamlara tepki olarak başkent Manama'da gösteriler düzenlenmiş, ayrıca söz konusu karar bazı uluslararası insan hakları örgütleri tarafından kınanmıştı.

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Bahreyn gösteri Vifak

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