MANAMA (AA) - Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, ülkesinin başkenti Manama'daki "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının İsraille normalleşme adımı olmadığını söyledi.

Al Halife, Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonuna verdiği röportajda, "Manama çalıştayı İsrail ile normalleşme adımı değildir. Normalleşme adımları, göndere bayrak çekerek ve sınırları açarak olur." dedi.

- "Yüzyılın Anlaşması hakkında hiçbir şey bilmiyoruz"

Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bir devlet konusunda Filistin halkının haklarını desteklediklerini ifade eden Al Halife, "Filistin yönetiminin saygı duyduğumuz bir görüşü var. O da bizim duruşumuza saygı duyuyor." şeklinde konuştu.

Al Halife, "Şimdiye kadar barış için herhangi bir siyasi plan duymadık. 'Yüzyılın Anlaşması' denilen konu hakkında hiçbir şey bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "ABD'nin tavrını takdir ediyoruz"

ABD ile İran arasındaki gerilime de değinen Al Halife, "ABD'nin İran'ın istediği askeri seçeneğe sürüklenmeyen tavrını takdir ediyoruz." diyerek bölgedeki herhangi bir askeri gerginlik durumundan Tahran yönetiminin sorumlu olduğuna işaret etti.