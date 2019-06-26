MANAMA (AA) - Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, ülkesinin ev sahipliği yaptığı "Refah için Barış" başlıklı çalıştayın, bir anlaşmadan daha çok bölgenin gerçekliğini değiştirecek bir ekonomi planı olduğunu belirtti.

Bin Ahmed, Rusya el-Yevm televizyonuna yaptığı açıklamada, Bahreyn Çalıştayı'nı "bölgeye barış getirecek bir ABD planı" olarak nitelendirdi.

Çalıştaya bölgesel ve uluslararası alanda üst düzey katılım olduğuna dikkati çeken Bin Ahmed, "Çalıştay bir anlaşmadan daha çok bölgenin gerçekliğini değiştirecek bir ekonomi planı." ifadelerini kullandı.

İran'ın tüm inkarlarının aksine "Arap devletlerine karşı vekalet savaşı yürüttüğü ve bölgenin güvenliğini tehdit ettiğini" ileri süren Bin Ahmed, "ABD'nin sağduyusuna ve İran'ın bölgeye yönelik müdahalesine karşı tavrına güvendiğini" vurguladı.

Bin Ahmed ayrıca Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaklaşık 2 yıldır süren Körfez krizi konusunda Kuveyt'in girişimini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

- Bahreyn'de ekonomi çalıştayı