MANAMA (AA) - Bahreyn, bölge meseleleri ile Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı sularında deniz trafiğinin güvenliğini görüşmek üzere "önemli bir uluslararası askeri toplantıya" ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Toplantıda, İran ve ona bağlı terör örgütlerinin attığı adımlar ve gerçekleştirdiği saldırılara karşı bölge meseleleri, uluslararası iş birliği, koordine ve istişareyi güçlendirme yolları görüşülecek." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu saldırıların, "Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı sularında deniz trafiğinin güvenliği ile dünyanın istikrarını hedef aldığı" belirtilen açıklamada, toplantıya katılacak ülkelerin isimleri paylaşılmadı.

İngiliz gazetesi The Guardian dün, Londra yönetiminin, Bahreyn'deki toplantıya katılmaları için ABD, Fransa ve diğer bazı Avrupa ülkelerinden askeri temsilcilere davet gönderdiğini yazmıştı.

- Basra Körfezi'nde güvenlik krizi

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran petrolünü hedef alan yaptırımları yeniden devreye sokmasının ardından Basra Körfezi ve çevresindeki tansiyon son zamanlarda iyice yükseldi.