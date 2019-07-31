HABER

Bahreyn'den "uluslararası toplantı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 18:27 | Son Güncelleme

Bahreyn, önemli bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yapacağını açıkladı

MANAMA (AA) - Bahreyn, bölge meseleleri ile Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı sularında deniz trafiğinin güvenliğini görüşmek üzere "önemli bir uluslararası askeri toplantıya" ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Toplantıda, İran ve ona bağlı terör örgütlerinin attığı adımlar ve gerçekleştirdiği saldırılara karşı bölge meseleleri, uluslararası iş birliği, koordine ve istişareyi güçlendirme yolları görüşülecek." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu saldırıların, "Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı sularında deniz trafiğinin güvenliği ile dünyanın istikrarını hedef aldığı" belirtilen açıklamada, toplantıya katılacak ülkelerin isimleri paylaşılmadı.

İngiliz gazetesi The Guardian dün, Londra yönetiminin, Bahreyn'deki toplantıya katılmaları için ABD, Fransa ve diğer bazı Avrupa ülkelerinden askeri temsilcilere davet gönderdiğini yazmıştı.

- Basra Körfezi'nde güvenlik krizi

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran petrolünü hedef alan yaptırımları yeniden devreye sokmasının ardından Basra Körfezi ve çevresindeki tansiyon son zamanlarda iyice yükseldi.

Hürmüz Boğazı'nın hemen güneyindeki Umman Körfezi'nde 13 Haziran'da biri Japonya, diğeri Norveç'e ait iki tankere saldırı düzenlenmiş, ABD ve İran saldırılarla ilgili birbirini suçlamıştı.

İran, 20 Haziran'da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde düşürmüştü. Washington'un doğruladığı olay sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri saldırıdan son anda vazgeçtiğini açıklamıştı.

Trump, 18 Temmuz'da Basra Körfezi'nde ABD'nin USS Boxer savaş gemisine yaklaşan İran'a ait bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuş ancak iddia İran tarafından reddedilmişti.

Körfezde son olarak 19 Temmuz'da İngiltere'ye ait Steno Impero adlı petrol tankeri denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle İran tarafından alıkonulmuştu.

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bahreyn Sağlık Bakanı ile görüştüSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bahreyn Sağlık Bakanı ile görüştü
GÜNCELLEME - Anahtarları üzerlerinde unutulan otomobillerin çalındığı iddiasıGÜNCELLEME - Anahtarları üzerlerinde unutulan otomobillerin çalındığı iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahreyn Basra Körfezi Hürmüz Boğazı

En Çok Okunan Haberler

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı

Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı

Ve Emre Mor, Galatasaray'da!

Ve Emre Mor, Galatasaray'da!

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Sürpriz görüşme!

Sürpriz görüşme!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak ortasında korkunç olay! Henüz 11 yaşındaydı: Boğazından bıçakladı

Sokak ortasında korkunç olay! Henüz 11 yaşındaydı: Boğazından bıçakladı

Sungulu Barajı'nın ÇED raporuna Danıştay'dan ret

Köyler sular altında kalacaktı! Danıştay kararını verdi

HDP'li belediyede taciz iddiasında yeni gelişme!

HDP'li belediyede taciz iddiasında yeni gelişme!

Edirne'de hayvanların su kaplarını molozla doldurdular

Molozla doldurdular

FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası

FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası

TEM'de kaza! Trafik durma noktasına geldi

TEM'de kaza! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.