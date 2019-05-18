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Bahreyn’den vatandaşlarına çağrı: "Derhal İran ve Irak’ı terk edin"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2019 16:09 | Son Güncelleme

Washington’un Irak’taki İran taraftarlarının elçilik personeline zarar verme ihtimali üzerine acil ihtiyaç duyulmayan personelini geri çekme emri vermesi bölgede endişe uyandırdı.ABD, geçen Pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri kıyılarında iki Suudi petrol tankerinin saldırıya uğraması üzerine İran’ın Amerikan askerlerine de saldırı düzenleyeceği kaygısını uyandırmıştı.İran’ın gemilerine ateşlemeye hazır füzelerin yerleştirilmesinin görüntülenmesi üzerine ABD’nin Hürmüz boğazına uçak gemisi ve savaş gemilerini ve bombardıman uçaklarını göndermişti.Bahreyn de bölgede durumun gerginleşmesinden duyduğu endişe ile tedbir almak için İran ve Irak’taki vatandaşlarının acil olarak bu ülkelerden ayrılma çağrısı yaptığı kaydedildi.

Washington’un Irak’taki İran taraftarlarının elçilik personeline zarar verme ihtimali üzerine acil ihtiyaç duyulmayan personelini geri çekme emri vermesi bölgede endişe uyandırdı.
ABD, geçen Pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri kıyılarında iki Suudi petrol tankerinin saldırıya uğraması üzerine İran’ın Amerikan askerlerine de saldırı düzenleyeceği kaygısını uyandırmıştı.
İran’ın gemilerine ateşlemeye hazır füzelerin yerleştirilmesinin görüntülenmesi üzerine ABD’nin Hürmüz boğazına uçak gemisi ve savaş gemilerini ve bombardıman uçaklarını göndermişti.
Bahreyn de bölgede durumun gerginleşmesinden duyduğu endişe ile tedbir almak için İran ve Irak’taki vatandaşlarının acil olarak bu ülkelerden ayrılma çağrısı yaptığı kaydedildi.

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