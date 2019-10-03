Bahreyn'den vatandaşlarına Irak uyarısı

MANAMA (AA) - Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, güvenlik gerekçesiyle vatandaşlarına Irak'a gitmemeleri ve bu ülkede bulunanlara da derhal geri dönmeleri çağrısı yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta 3 gündür devam eden gösteriler nedeniyle bu ülkeye seyahat edecek vatandaşlar uyarıldı. Açıklamada halihazırda Irak'ta bulunan Bahreynlilere de derhal ülkeyi terk etme çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca Bahreynlilere, "gösteri alanlarından uzak durma ve yetkili makamların talimatlarını izleme" tavsiyesinde bulunuldu.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güneydeki bazı illerde "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle 1 Ekim'den itibaren düzenlenen gösterilerde şu ana kadar biri polis 28 kişi öldü, bin 177 kişi yaralandı.

Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

