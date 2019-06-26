Bahreyn'in Manama Çalıştayı'ndan ekonomik fırsat beklentisi

MANAMA (AA) - Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife, Manama Çalıştayı'nın nitelikli ekonomik fırsatlara yönelik katkısını sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Prens Selman, ABD iş birliğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirilen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının kapanış oturumunda söz aldı.

Prens Selman, konuşmasında, "Çalıştay sonuçlarının, gelecek dönemde bölge ülkeleri ve halklarının beklentilerini karşılayacak şekilde yeni, nitelikli, çeşitlendirilmiş ve sürdürülebilir ekonomik fırsatların uygulanmasına katkı sağlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Veliaht Prens Selman ayrıca müreffeh bir ekonomik geleceğe ulaşmak ve bölge ülkeleri ile halkların gelişmesi için sarf edilen çabaların ortak ve uyumlu olmasının önemli olduğunu ifade etti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenen iki günlük "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.