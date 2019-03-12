HABER

Bahreynli futbolcu Araibi: “Ben Avustralyalıyım”

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 13:05 | Son Güncelleme

Avustralya, ülkede mülteci statüsünde bulunan Bahreynli futbolcu Hakeem Al Araibi’ye vatandaşlık verdi.

Avustralya, ülkede mülteci statüsünde bulunan Bahreynli futbolcu Hakeem Al Araibi’ye vatandaşlık verdi. Araibi, "Sonunda hiçbir ülke Avustralyalı olduğum için beni takip edemez." dedi.
Avustralya, Bahreyn’den kaçan ve aylarca bir Tayland hapishanesinde tutularak ülkeler arasında gerginliğe yol açan mülteci futbolcu Hakeem Al Araibi’ye bugün vatandaşlık verdi.
Melbourne şehrindeki Yarra nehri kıyısında gerçekleştirilen vatandaşlık töreninden sonra gazetecilere konuşan Araibi, ’Artık bir Avustralyalıyım. Güvende olduğum için çok mutluyum" dedi.
Araibi’nin serbest bırakılması için lobi yapan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, vatandaşlık töreninden sonra futbolcuyla bir araya geldi ve ceketindeki Avustralya bayrağı rozetini çıkararak Araibi’ye verdi. Morrison,"Bugün size vereceğim küçük bir rozetim vardı ama size benimkini vereceğim. Bence bugün sizi Avustralya ailesine kabul ettiğimiz mükemmel bir gün" dedi.
44 ülkeden 200’den fazla kişi için gerçekleştirilen vatandaşlık törenine katılanlardan biri olan Araibi, "Sonunda hiçbir ülke Avustralyalı olduğum için beni takip edemez. Bahreyn, lütfen beni takip etmeyin. Şimdi bu ülkede yüzde 100 güvendeyim" dedi.

Bangkok’ta gözaltına alınmıştı
Araibi, Kasım ayında eşi ile birlikte balayına giderken, Bangkok Havaalanı’nda Bahreyn tarafından tutuklanmasını talep eden Interpol bildiriminin ardından Taylandlı yetkililerce gözaltına alınmıştı. Futbolcu, Bahreyn’de işkence gördüğünü, 2014’ten beri yaşadığı ve futbol oynadığı Avustralya’ya geri dönmek istediğini söylemişti.
Hakeem Al Araibi, 2011’de Arap Baharı protestoları sırasında bazı suçlamalarda bulunduktan sonra 2014 yılında Bahreyn’den ayrılmış, Avustralya’ya giden Araibi mülteci statüsü almıştı.

"Avustralya’yı seviyorum"
Tayland’da 2 ay gözaltında tutulan futbolcu Al Araibi, Taylandlı yetkililerin serbest bırakılacağını açıklamasının ardından Bangkok’tan uçağa binerek Avustralya’ya gitmişti. Havaalanında basın açıklaması yapan Araibi, "Avustralya’ya teşekkür etmek istiyorum. Burası benim ülkem. Henüz Avustralya vatandaşlığım yok ama Avustralya’yı seviyorum ve Avustralya’da öleceğim" demişti.

Bahreynli futbolcu Araibi: “Ben Avustralyalıyım”

Bahreynli futbolcu Araibi: “Ben Avustralyalıyım”

Bahreynli futbolcu Araibi: “Ben Avustralyalıyım”

Bahreynli futbolcu Araibi: “Ben Avustralyalıyım”

Bahreynli futbolcu Araibi: “Ben Avustralyalıyım”

Bahreynli futbolcu Araibi: “Ben Avustralyalıyım”

Bahreynli futbolcu Araibi: “Ben Avustralyalıyım”

Bahreynli futbolcu Araibi: “Ben Avustralyalıyım”

Bahreynli futbolcu Araibi: “Ben Avustralyalıyım”

Bahreynli futbolcu Araibi: “Ben Avustralyalıyım”

Bahreynli futbolcu Araibi: “Ben Avustralyalıyım”

Bahreynli futbolcu Araibi: “Ben Avustralyalıyım”

Bahreynli futbolcu Araibi: “Ben Avustralyalıyım”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

ABD Venezuela’daki tüm diplomatik personelini çekiyor

ABD Venezuela’daki tüm diplomatik personelini çekiyor

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

7 milyon liralık vurgun! Onlarca gözaltı var

7 milyon liralık vurgun! Onlarca gözaltı var

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: 102 kişiye ByLock'tan gözaltı kararı verildi

ByLock'tan gözaltına alınacaklar

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.yılı kutlandı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.yılı kutlandı

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonuna 114 gözaltı

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonuna 114 gözaltı

Kadın şoför direksiyon başında bayıldı!

Kadın şoför direksiyon başında bayıldı!

Korkunç! Annesini elleriyle boğdu

Korkunç! Annesini elleriyle boğdu

Göl sularının yükselmesi balıkçıların yüzünü güldürdü

Göl sularının yükselmesi balıkçıların yüzünü güldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.