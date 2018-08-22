Bahriyeliler bayramda da mavi sularda nöbette

Kutlamanın ardından görevlerinin başına dönen denizciler, harekat doğrultusunda Türkiye adına faaliyet yürüten gemilere koruma ve destek sağlarken Türkiye'nin deniz yetki alanlarında yabancı ülke gemilerince izinsiz araştırma yapılması ihtimaline karşı da hazır kıta bekliyor.

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Doğu Akdeniz'de güvenliği sağlayan ve Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Türkiye'nin ekonomik çıkarlarını koruyan bahriyeliler, Kurban Bayramı'nda da 24 saat boyunca görev yapıyor.

Görev kapsamında Doğu Akdeniz'in önemli liman kentlerinden Mersin'in açıklarında bulunan hücumbotta AA muhabirine açıklama yapan Deniz Binbaşı Çağlar Kılıç, "Yüce Türk milletinin bana emanet ettiği TCG Zıpkın Hücumbotu'nun komutanı olarak, şanlı Türk sancağını Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz'de gururla dalgalandırırken böyle özel ve önemli günlerde ailemizden uzakta bulunmak, tabii ki bizim için hüzün verici bir olay fakat Türk sancağını denizlerde taşımanın onurunu, buradaki silah arkadaşlarımla beraber yaşamanın mutluluğu apayrı." dedi.

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın faaliyete geçmesiyle dünya deniz ticaretinin önemli odak noktalarından biri haline gelen Doğu Akdeniz'de gece gündüz demeden nöbet tutan bahriyeliler, deniz ulaştırma hatlarının korunması ve enerji güvenliğinin sağlanması için radarlar, termal kameralar, dürbünler ve çeşitli ekipmanlarla suları tarıyor.

Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesini dileyen Kılıç, şöyle konuştu:

"Yaklaşık bir aydır bölgede bulunuyoruz. Görevimiz, Doğu Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk halkının menfaatlerini korumak. Görevimiz bir süre daha devam edecek. Biz, bayram, tatil ayrımı yapmaksızın buradayız, faaliyetlerimize devam ediyoruz. Zaten görevimiz de bu. Bölgedeki tüm Türk denizcilerinin, balıkçıların, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için 7 gün 24 saat görevimizin başında olacağız. Herkes rahat olsun.

Herkesin huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini diliyorum."

- "Her şey vatan için"

Gemide vardiya seyir astsubayı olarak görev yapan asker de yaklaşık bir aydır Doğu Akdeniz'de görevde olduklarını ifade ederek, ailesini özlemesine rağmen görevini gururla yaptığını dile getirdi.

Mesai arkadaşlarıyla zamanla bir aileye dönüştüklerini anlatan asker, "Özlem, hasret var. Zor bir görev ama biz gemi olarak bir aileyiz ve Türk bayrağını dalgalandırmak bizim için ayrı bir gurur. Onun için mutlu ve gururluyuz. Biz görevimizin başındayız, vatanımızı korumaya devam ediyoruz. Buradan tüm Türkiye'nin ve ailemin bayramını kutluyorum. Bu bayrak dalgalanmaya devam edecek." diye konuştu.