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Bahriyeliler, yeni yıla nöbet tutarak giriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 02:01 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli deniz güçlerinden biri olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Yavuz Firkateyni'nde görevli bahriyeliler, yeni yıla denizde nöbet tutarak giriyor.

Gürkay GÜNDOĞAN- Sinan KABATEPE/ZONGULDAK, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli deniz güçlerinden biri olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Yavuz Firkateyni'nde görevli bahriyeliler, yeni yıla denizde nöbet tutarak giriyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda göreve hazır şekilde bekleyen TCG Yavuz Firkateyni'nde görevli askerler, 2018'in son gününü elleri tetikte görev yerlerinde geçirdi. TCG Yavuz komutanı, yeni yılı birlikte karşıladıkları subay ve erlere bir konuşma yaptı. Yoğun ve yorucu geçen bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden gemi komutanı, yoğun ve yorucu geçen bir yılı sonlandırdıklarını söyleyerek, "Milletimizin hak ve menfaatleri amacıyla bulunduğumuz bu rotasyon sürecinde ailelerimizden ve sevdiklerimizden uzakta yeni yılı karşılıyoruz. Yeni yılın ailemize, sevdiklerimize ve kendimize sağlık mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Yeni yılda da bu yılki gibi yoğun faaliyette olacağımızı ve bunu da vatanımızın ve milletimizin birliği için yapacağımızı, bu görevleri yaparken de bütün fedakarlığı göstereceğinize inanıyorum." dedi.

Askerlerde görev dışındaki zamanlarda ailelerini arayarak yeni yıllarını kutladı. Muhabere elektronik astsubayı, doğum günü olan kızıyla cep telefonundan görüntülü konuştu. Duygu dolu anların yaşandığı görüşmede 6 yaşındaki küçük kız, doğum günü pastasını babasıyla görüntülü konuşurken kesti. Kızının doğum gününü dönüşte kutlayacaklarını anlatan astsubay, eşinin cep telefonuyla arayarak kendisine sürpriz yaptığını söyledi.

24 SAAT GÖREV BAŞINDALAR

TCG Yavuz Firkateyni'nde görevli seyir elektronik astsubayı TCG Yavuz Firkateyni'nde görev yapmaktan onur ve mutluluk duyduğunu söyledi. Gemide aile gibi olduklarını anlatan astsubay, şöyle dedi:

"Bizim için yeni yılın sonu günü diğer günlerden farksız ve görevimizin başındayız. Komutanımız yeni yılımızı kutladı. Biz gururluyuz. Vatanımızın milletimizin bize verdiği görev var ve biz onu yerine getiriyoruz. Egemenlik haklarımızı korumak adına görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Küçük bir kartalım var benim. Ondan uzaktayım ama burada da ailemle beraberim. Gemicilik aile olarak yapılacak bir iş. Aile olmadan becerebilecek bir meslek değil. Gemideki herkes ailenin bir parçası. O yüzden ailemizden uzakta değiliz aslında. İç içe birlikteyiz."

'BİZE BU GÖREVİ YAPTIRAN VATAN SEVGİSİ'

Muhabere subayı da görevlerini yaparken en önemli inançlarının vatan sevgisi olduğunu ifade etti. Önemli bir görev icra ettiklerini anlatan muhabere subayı, "Yılbaşını ailemizden uzakta geçiriyoruz. Bunu size söylerken ailem ve çocuğum gözlerimin önünden bile geçiyor ama şunu farkında olmamız lazım. 3 tarafı denizlerle çevrili olan bir ülkede yaşıyoruz. Denizlerimizde milli menfaatlerimizi korumamız gerekiyor. Bizde Karadeniz uyum harekatını icra ederken milli menfaatleri korumamız, sancak varlık göstermemiz hem de terörizmle mücadele kapsamında yasadışı göçün önlenmesiyle ilgili burada faaliyetleri icra ediyoruz. Burada bize bu görevi yaptıran tamamen vatan sevgisi." dedi.

4 yıldan beri TCG Yavuz Firkateyni'nde görevli sözleşmeli er ise, "2019 yılına komutanlarımız ve silah arkadaşlarımla birlikte mutlu bir şekilde gireceğiz. Evimizden ve ailemizden uzaktayız. Biraz buruk sevinç var ama ikinci ailem olan TCG Yavuz'da yeni yıla gireceğim. Buran tüm Türk halkının mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmesini dilerim." diye konuştu.

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