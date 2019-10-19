HABER

Bahşılı'da otobüs durağının camı kırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 18:29 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde, otobüs durağının camları, kimiliği belirsiz kişi ya da kişelerce kırıldı.  Doğanay Mahallesi Toki Evleri’ndeki belediyeye ait otobüs durağının camları, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kırıldı.

Bahşılı'da otobüs durağının camı kırıldı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde, otobüs durağının camları, kimiliği belirsiz kişi ya da kişelerce kırıldı.
Doğanay Mahallesi Toki Evleri’ndeki belediyeye ait otobüs durağının camları, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kırıldı. Polis ekipleri, durağa zarar veren kişileri bulmak için çalışma başlatıp, olay yerinde inceleme yaptı. Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, halkın ödediği vergilerle yapılan, yağışlı ve rüzgarlı havalarda yolcuların sığındıkları darağın camlarının kimin ne amaçla kırdığını bilmediklerini belirterek, "Vatandaşlarımızdan bu konularda duyarlılık bekliyoruz. Kamu malına zarar vereni gördüklerinde emniyet ya da zabıta ekiplerine bildirsinler. Zararımız 7 bin TL'yi buluyor. Camı kıranların yakalanması için emniyetin çalışmaları sürüyor" dedi.

Bahşılı'da otobüs durağının camı kırıldıBahşılı'da otobüs durağının camı kırıldıBahşılı'da otobüs durağının camı kırıldı

PARTNERGünlerce yatağa bağlayıp...Günlerce yatağa bağlayıp...
Oğluna su atan çocuğu dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındıOğluna su atan çocuğu dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı
Çeşme’de 313 düzensiz göçmen yakalandıÇeşme’de 313 düzensiz göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!

Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci değişimiyle şaşırttı

Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci değişimiyle şaşırttı

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
40 metrelik çukurla ilgili yeni gelişme

40 metrelik çukurla ilgili yeni gelişme!

Tuvalette doğurduğu bebeğini çöp kovasına atıp öldürdü

Antalya'da korkunç olay! Hastane personeli çöp kovasında buldu

Tekirdağ'daki kazada baba öldü, oğlu yaralandı

Tekirdağ'da korkunç kaza! Baba öldü, oğlu yaralandı

Ankara’da FETÖ operasyonu! 20 gözaltı kararı

Flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Diyarbakır'da korkunç olay! Kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.