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Bahşiş alamayan Ramazan davulcuları, işaretledikleri kapıları çaldı

03.05.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da bahşiş alamayan Ramazan davulcusu 2 kişi işaretledikleri 18 apartmanın kapısını çaldı. Zanlılar polis merkezindeki ifadelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bahşiş topladıklarını, para vermeyen bina ve apartmanların kapılarına işaret koyduklarını belirttikleri öğrenildi.

Bahşiş alamayan Ramazan davulcuları, işaretledikleri kapıları çaldı

Malatya'da 1 Mayıs Pazar günü Battalgazi ilçesine bağlı Kernek ve Hasan Varol Mahalleleri'nde meydana gelen olayda, Ramazan Ayı dolayısıyla mahallelerde davulculuk yapan 2 kişi arefe günü bölgelerinde bahşiş toplamaya çıktı.

İŞARETLEDİKLERİ KAPILARI ÇALDILAR

Mahallerinde kapı kapı gezen 2 davulcu bahşiş alamadıkları kapılara ise işaret bıraktı. İşaretlenen 18 kapı daha sonra çalınırken, peş peşe gelen şikayetler üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerde kapıları çalan 2 kişi tespit edilirken, gözaltına alınan zanlıların ramazan davulcuları olduğu ortaya çıktı. Zanlılar polis merkezindeki ifadelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bahşiş topladıklarını, para vermeyen bina ve apartmanların kapılarına işaret koyduklarını belirttikleri öğrenildi.

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Bunun üzerine 2 davulcuya 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 37. maddesine istinaden “Çevreye Rahatsızlık Verme” kabahatinden idari işlem yapıldığı bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Malatya
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