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Bahşiş almak için çamaşır makinesi ile düğün konvoyunun önünü kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 12:27 | Son Güncelleme

Ardahan'da bir esnaf, çamaşır makinesi ile düğün konvoyunun önünü keserek damattan bahşiş aldı - Esnaf Ferdi Yıldırım: - "Bu yeni uygulamayı bahşiş almak için yapıyorum, çok iyi oluyor, bazıları bahşiş veriyor, bazıları müsait olmayıp vermiyor"

Ardahan'da bir esnaf, çamaşır makinesi ile düğün konvoyunun önünü keserek damattan bahşiş aldı.

Kaptanpaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki dükkanında beyaz eşya satışı yapan esnaf Ferdi Altun, caddeden geçen düğün konvoyunu görünce bahşiş almak için çamaşır makinesi ile yolu trafiğe kapattı.

Duran konvoydaki gelin aracına yaklaşan Altun, çifti tebrik ettikten sonra damattan bahşiş istedi.

Bahşişi alan Altun daha sonra çamaşır makinesini yoldan kaldırıp konvoyun geçişine izin verdi.

Altun'un çamaşır makinesi ile düğün konvoyunun önünü kesmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Esnaf Ferdi Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düğün konvoyunun önünün kesilip bahşiş istenmesinin bir gelenek olduğunu ancak kendisinin beyaz eşya ile konvoyun önünü kesmesinin ilginç olduğunu söyledi.

Güzel bir anı olması ve bahşiş almak için bunu yaptığını ifade eden Yıldırım, "Bu yeni uygulamayı bahşiş almak için yapıyorum, çok iyi oluyor, bazıları bahşiş veriyor, bazıları müsait olmayıp vermiyor. Bizler onları tebrik edip yolcu ediyoruz. Ama güzel bir anıya vesile oluyoruz. Erken saatte yaptığımızda siftah oluyor." dedi.

Yıldırım, bu yöntemle bahşiş istemeyi özellikle hafta sonu daha çok yaptığını söyledi.

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Ardahan düğün konvoyu Ferdi Yıldırım

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