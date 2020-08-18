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Bahşiş sevdası davulcuyu çatıya çıkardı

İLGİNÇ HABERLER  | 18.08.2020 15:49 | Son Güncelleme

Sinop'ta bir düğün törenine katılan davulcu daha fazla bahşiş toplayabilmek için düğün evinin çatısına çıkarak gösteri yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü

Sinop'ta, bir düğün törenine katılan davulcu, daha fazla bahşiş toplamak için düğün evinin çatısına çıktı.

Erfelek ilçesi Yeniçam köyünde Süleyman Özgenç'in düğün törenine katılan davulcu Savaş Özdemir, verilen bahşişleri az bulunca merdiven yardımıyla düğün evinin çatısına çıktı.

Burada davulunu çalmaya devam eden Özdemir, çatıda gösteri yaptı.

Vatandaşların alkışları arasında gösterisini tamamlayan Özdemir’in bu anları, düğün kamerası ve düğüne katılanların cep telefonlarıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü.

(AA)

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