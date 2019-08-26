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Bahşiş zarfı yüzünden 4 kişiyi bıçakladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 16:53 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, düğünde dağıtılan bahşiş zarflarının tamamını almak isteyen Y.K.'nin (15) tokatlanması üzerine çıkan kavgada damat ile babasının da aralarında bulunduğu 4 kişi bıçaklanarak, yaralandı.

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, düğünde dağıtılan bahşiş zarflarının tamamını almak isteyen Y.K.'nin (15) tokatlanması üzerine çıkan kavgada damat ile babasının da aralarında bulunduğu 4 kişi bıçaklanarak, yaralandı. Polis, küçük çocuk ile babası ve ağabeyini gözaltına aldı.

Olay, Palandöken ilçesindeki Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Damat Serhat Ö. (34), sabah saatlerinde konvoy eşliğinde, gelini, Harput Mahallesi'ndeki evlerine getirdi. Bu sırada da konvoydaki araçlar ile gelin arabasından içinde para bulunan bahşiş zarfları dağıtılmaya başlandı. İddiaya göre Y.K. (15) gelin arabasında bulunan zarfların hepsini almak istedi. Bunun üzerine bir kişi , Y.K.'yi kolundan yakadı ve tokatladı.

Y.K. de aynı mahalledeki evine giderek, ailesine dövüldüğünü söyledi. Baba Mehmet K., diğer oğlu Bilal K. ve Y.K.'yi beraberine alıp, düğün alanına geldi. Baba ve oğulları, damat Serhat Ö. ve babası Erdal Ö. ile tartıştı. Ancak tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Damat ve babası ile Bindal Ö. ve Bekir G. bıçaklanarak, yaralandı.

Bölge Eğitim ve Araştırma ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, Y.K. ile birlikte baba Mehmet K. ile ağabey Bilal K.'yi gözaltına aldı. Baba ve oğullarının suçlamayı kabul etmedikleri öğrenildi.

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