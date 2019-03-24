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Bahşişleri kesilen kasiyer, işyerine açtığı davayı kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 13:55 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, restoranda kasiyer olarak çalışan S.Y.

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, restoranda kasiyer olarak çalışan S.Y. işveren tarafından bahşişlerin kesildiği gerekçesi ile işi bırakarak dava açtı. Gaziantep 3'üncü İş Mahkemesi, kasiyer S.Y.'yi haklı bularak, işverenin davacıya bin 197 lira bahşiş ve yasal faizi ile 3 bin 722 lira kıdem tazminatı ödemesine hükmetti. İstinaf mahkemesi de yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

Kentte ünlü bir restoranda kasiyer olarak 2 yıl çalışan S.Y., patronunun, müşterilerin çalışanlar için bıraktığı bahşişi iş yeri giderlerine kullandığı gerekçesi ile işi bırakarak dava açtı. Gaziantep 3'üncü İş Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, müşterinin bıraktığı bahşişin çalışanın hakkı olduğu ve iş yeri gideri olarak kullanılamayacağına hükmetti. Mahkeme, S.Y.'nin çalıştığı süre içinde alacağı bin 197 lira bahşişin yasal faizi ile davacıya ödenmesine, ayrıca bahşişin kesilmesinin iş bırakma nedeni olarak sayılmasına ve yine S.Y.'e 3 bin 722 lira kıdem tazminatının yasal faizi ile ödenmesine karar verdi. İşveren, avukatı aracılığı ile Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etti. Ancak 14'üncü Hukuk Dairesi de oy çokluğu ile yerel mahkemenin kararını onadı.

'BAHŞİŞ İŞÇİNİNDİR'

S.Y.'nin Avukatı Abdülkadir Akıllar, kararın emsal niteliği taşıdığını ve iş mahkemeleri açısından tartışmalı olan bahşiş konusunun önemli bir karara bağlandığını ifade ederek şunları dedi:

"Müvekkilim bir restoranda çalışıyordu ve bahşişleri kesildiği için işi bırakarak bize başvurdu. Müvekkilim, işverenin restoranda çalışanların topladığı bahşişleri bir havuzda toplayarak iş yeri masrafları adı altında bir kısmını kesip geri kalanını çalışanlara dağıttığını söyledi. Aslında bu bahşişlerin kendilerine ait olduğunu ve işverenin kendi giderlerine kullanmasının haksızlık olduğunu dile getirdi. Bizde talebi mahkemeye taşıdık. Gaziantep 3'üncü İş Mahkemesi, bahşişlerin işçilere ait olduğunu, buna işveren tarafından el konulmasının hukuka aykırılık teşkil ettiğini, işçilerin de bu sebeple işi bırakıp hem bahşişlerini, hem tazminatlarını talep edebileceğine karar verdi. Ardından davacı şirket üst mahkemeye başvuru hakkını kullandı. Gaziantep İstinaf Mahkemesi 14'üncü Hukuk Dairesi, iş mahkemesi tarafından verilen kararı onadı. O da özetle bahşişlerin müşteriler tarafından işçilere verildiğini, işçilerin haklarının işveren tarafından kesilemeyeceği yönünde bir karar kıldı. İşçiyi bu noktada haklı bularak, bahşişlerin ve kıdem tazminatının iadesini uygun gördü. Kısacası 'bahşiş işçinindir' diyerek haklılığını ortaya koydu. Bahşişe yönelik bir kısım emsal kararlar var, ancak böyle bin konu hakkında karar yoktu. Bahşişlerde işverenin payı olup olmadığı yönündeki tartışmalar, emsal niteliğinde bu kararla son bulmuş oldu."

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