MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Baht Oyunu 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Beklenen öpüşme gerçekleşiyor

Baht Oyunu 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Beklenen öpüşme gerçekleşiyor

21.08.2021 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin sevilen yaz dizisi Baht Oyunu 10. bölüm yeni fragmanı hayranların beğenisine sunuldu. Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel’in başrollerini paylaştığı dizide Ada ve Bora arasındaki beklenen yakınlaşma gerçekleşiyor.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan ve Aslı Sümen’in paylaştığı Baht Oyunu'nun 10. yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı. Baht Oyunu yeni bölümde Ada ve Bora arasında kıskançlık krizi başlıyor.

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ada, Meltem'i duştan çıktığını görünce Bora'ya öfkeleniyor. Bora da Ada'nın kıskançlığına seviniyor. Ada ve Bora arasında aşk kıvılcımları alevleniyor. Kıskançlık krizlerine giren Ada sonunda Bora'nın hiç beklenmedik hamlesiyle karşılaşıyor.

Baht Oyunu yeni bölümüyle Salı 20.00’da Kanal D’de!

Baht Oyunu dizisi 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ada ve Bora arasında kıskançlık krizi!Baht Oyunu dizisi 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ada ve Bora arasında kıskançlık krizi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"
İmamoğlu'nu şoke eden tepki!İmamoğlu'nu şoke eden tepki!
Kurtlar Vadisi başlayacak mı? Flaş gelişmeyi duyurdular!Kurtlar Vadisi başlayacak mı? Flaş gelişmeyi duyurdular!
Anahtar Kelimeler:
Aytaç Şaşmaz Baht Oyunu dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi

20 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

20 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Günde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldı

Günde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldı

12 saat beklemek istemeyen gurbetçilere çağrı: Özellikle 3 gün verildi

12 saat beklemek istemeyen gurbetçilere çağrı: Özellikle 3 gün verildi

Türkiye'de satışa sunuldu! İşte merakla beklenen fiyatı

Türkiye'de satışa sunuldu! İşte merakla beklenen fiyatı

İngiltere'de bir ilk: Koronavirüs ilacı geliyor

İngiltere'de bir ilk: Koronavirüs ilacı geliyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tatil pozlarıyla olay oldu! Yasin Obuz sessiz kalmadı

Tatil pozlarıyla olay oldu! Yasin Obuz sessiz kalmadı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Güldür Güldür'e yeni sezonda bomba transfer!

Güldür Güldür'e yeni sezonda bomba transfer!

İddialı başlayan dizi için final kararı verildi

İddialı başlayan dizi için final kararı verildi

Gündem olan mülteci yorumu! "Bacını, karını, kızını..."

Gündem olan mülteci yorumu! "Bacını, karını, kızını..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.