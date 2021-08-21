Baht Oyunu 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Beklenen öpüşme gerçekleşiyor

Başrollerini Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan ve Aslı Sümen’in paylaştığı Baht Oyunu'nun 10. yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı. Baht Oyunu yeni bölümde Ada ve Bora arasında kıskançlık krizi başlıyor.

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ada, Meltem'i duştan çıktığını görünce Bora'ya öfkeleniyor. Bora da Ada'nın kıskançlığına seviniyor. Ada ve Bora arasında aşk kıvılcımları alevleniyor. Kıskançlık krizlerine giren Ada sonunda Bora'nın hiç beklenmedik hamlesiyle karşılaşıyor.

Baht Oyunu yeni bölümüyle Salı 20.00’da Kanal D’de!



